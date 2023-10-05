Колумнист Брэндс считает, что ВСУ не сможет наступать в 2024 году без поддержки Вашингтона

По словам американского колумниста Хэла Брэндса, Киев не сможет начать крупную наступательную операцию в 2024 году при прекращении американской поддержки. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что нельзя исключать прекращение финансовой помощи в силу экономических проблем Вашингтона.

По мнению эксперта, украинской армии трудно выстраивать оборону без западной техники. При этом у коллективного Запада осталось немного вооружений для отправки в Незалежную.

Он уточнил, что при условии ухода США с украинской территории киевский режим окажется в состоянии «жестокого тупика».