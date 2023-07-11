Колумнист Washington Post предположил, что получит Эрдоган за обещание принять Швецию в НАТО

Газета The Washington Post предположила, что мог выторговать для Турции Реджеп Эрдоган в обмен на обещание ратифицировать договор о принятии в НАТО Швеции.

Колумнист издания Аслы Айдынташбаш считает, что, помимо всего прочего, Эрдоган мог договориться с администрацией США о поставке американских истребителей F-16.

Анкара остро нуждается в модернизации своих ВВС. Поэтому она направила официальный запрос на покупку новых самолетов и усовершенствование 80 старых.

Также предполагается, что смягчение позиции Турции ускорит ее продвижение в ЕС.

Ранее Анкара отказывалась ратифицировать соглашение о принятие Швеции в НАТО из-за того, что в этой стране нашли приют курдские боевики.