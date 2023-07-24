Команда Джо Байдена ищет варианты, как убрать спотыкания президента на публике

Команда лидера Америки Джо Байдена решила избавить своего президента от шлейфа новостей на тему его внезапных падений или спотыканий. Подробности привел телеканал NBC News .

В частности, помощники Байдена сильно обеспокоены регулярными падениями политика: ранее президент США чуть не упал, когда споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии.

Теперь же его команда решила, что сложившуюся ситуацию надо исправлять. Сотрудники администрации президента заявили, что надо свести к минимуму те физические испытания, которые связаны с работой. Ранее экс-президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где собрал все спотыкания и падения нынешнего лидера Штатов.