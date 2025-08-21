«Команда поработает»: Трамп пообещал Зеленскому помочь в вопросе по вступлению в ЕС

Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой повлиять на позицию Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Во время встречи в Вашингтоне украинский президент попросил американского коллегу оказать содействие в решении вопроса с позицией Венгрии касательно вопроса по евроинтеграции Украины. По имеющейся информации, Трамп пообещал, что его команда займется этим вопросом. Зеленский подтвердил, что ожидает соответствующих сигналов из Белого дома в адрес венгерского руководства.

Встреча Владимира Зеленского и семи европейских лидеров с Дональдом Трампом состоялась в понедельник, 18 августа. Переговоры прошли в столице США, городе Вашингтон, в стенах Белого дома. Ключевой темой обсуждения стало определение роли США в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Ранее украинский лидер на встрече в Белом доме обнаружил неточности на карте страны.