Команда Трампа потратила почти все собранные деньги на адвокатов

Организация Save America, занимающаяся сбором пожертвований на предвыборную компанию Дональда Трампа, почти все привлеченные средства потратила на оплату услуг адвокатов, пишет The New York Times.

По данным издания, в прошлом году организация собрала $105 млн, и из этих средств на счету осталось лишь $4 млн. Остальные деньги пошли адвокатам во многих судебных разбирательствах экс-президента.

Как отмечает газета Politico, в этом году юридические расходы даже превзошли собранную сумму. Было собрано $53,8 млн, а заплатить юристам пришлось $57 млн.

Трампа обвиняют в финансовых махинациях и ненадлежащем хранении секретных документов. Сам он считает, что судебные процессы против него инспирированы администрацией Байдена, который хочет таким образом устранить главного соперника на президентских выборах 2024 года.