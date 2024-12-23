Команда Трампа считает, что ВС США не должны присутствовать в Сирии

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что присутствие Вооруженных сил США в Сирии является неоправданным шагом. Об этом он сказал в интервью Бену Шапиро, передает РБК.

По словам Уолтца, Трамп получил четкий мандат от избирателей на невовлечение Соединенных Штатов в ближневосточные конфликты.

«Мы не хотим, чтобы американские военные бегали по территории Сирии в любом виде или форме», — сказал советник Трампа.

На данный момент США располагают более чем 10 военными базами на севере Сирии, в которых находится около 2 тыс. американских военнослужащих. Эта военная инфраструктура была создана в ходе борьбы с ИГИЛ* и в рамках поддержки курдских сил во время «арабской весны». Однако недавние события показали, что курды потеряли значительные территории после атак протурецких повстанцев на Манбидж и Дейр эз-Зор, из-за чего возникли опасения о прекращении американской поддержки.

Несмотря на сложную ситуацию в Сирии, ранее Трамп заявлял, что главной задачей остается контроль над сирийской нефтью, в то время как патрулирование границ не входит в круг интересов США.

Кроме того, Турция продолжает рассматривать курдскую автономию как угрозу своим национальным интересам, опасаясь усиления сепаратистских настроений на своей территории.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Сирии возьмет под контроль вооруженные группировки.

*запрещенная организация, признанная в России террористической.