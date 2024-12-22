Министерство обороны Сирии возьмет под контроль вооруженные группировки

Разрозненные вооруженные группировки в Сирии будут объединены в одну структуру, управлять которой будет Министерство обороны республики.

Такое заявление сделал глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Его слова со ссылкой на сирийское издание Al Watan приводит ТАСС.

Аш-Шараа провел встречу с главами вооруженных группировок и обсудил с ними новый формат сирийской армии после ухода Башара Асада с поста президента.

Вооруженные группировки начали наступление на позиции армии Сирии армии в провинциях Алеппо и Идлиб 27 ноября. К вечеру 7 декабря они заняли Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. 8 декабря оппозиционные группирови захватили Дамаск.

Ранее сообщалось о том, что Украина отправила БПЛА повстанцам Сирии незадолго до свержения Асада.