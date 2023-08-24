Командир «Ахмата» заявил, что гибель Пригожина выгодна США и Франции

По мнению военнослужащего, смерть Пригожина выгодна двум странам – Франции и США.

«Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК «Вагнер» было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления», – написал Алаудинов в своих социальных сетях.

В среду, 24 августа, самолет, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение у поселка Куженкино Тверской области. На видео, опубликованном в социальных сетях очевидцами, видно, как Embraer Legacy падает на землю. Его обломки оказались разбросаны по местности.

По информации Росавиации, на борту находился сам Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. В результате следственных действий на месте крушения, было найдено 10 тел. По информации СМИ, распознать их нет возможности по внешним признакам, так как тела сильно изуродованы. По данным Baza, для идентификации погибших потребуется ДНК-экспертиза.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Пригожина. Дело возбуждено по ст. 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

23 августа член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пригожин погиб. Несмотря на это, в каналах, связанных с Пригожиным, призывают дождаться официальной информации.