Командир «Ахмата» заявил о переломе в сознании украинских военных

Большинство украинских солдат сдается в плен, как только у них появляется такая возможность. Соответствующее заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с изданием РИА Новости .

Он заявил, что в сознаниях украинских ВС произошел перелом. Алаудинов сообщил, что на данный момент, большинство из них сдаются в плен при первой же возможности. Тем не менее остаются еще те боевики, которые упорно ведут заведомо проигранный бой, заявил командир. Он объяснил это тем, что эти солдаты используют наркотики, что искажает их восприятие реальности.

По словам командира, в самых разных частях фронта каждый день и к ВС РФ, и к «Ахмату» поступают новые пленные. Он также рассказал, что ВСУ намеренно не дают своим солдатам возможности сдаться. Алаудинов объяснил, что украинские ВС наносят артиллерийские удары таким образом, чтобы сдавшихся бойцов не могли вывезти с фронта.