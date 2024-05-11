По словам Федоренко, следующие 2 месяца будут «очень тяжелыми» для украинской стороны, он отметил, что интенсивность боев сейчас лишь возрастает.

В свою очередь, журналисты указали на то, что в данный момент украинской армии приходится вести тяжелые оборонительные сражения за стратегически важный пункт в виде города Часов Яр. В то же время, украинской стороне не хватает ни людей, ни вооружения для сдерживания армии РФ, подчеркнули во France info. Старший сержант 45-й украинской бригады пожаловался журналистам на острый дефицит боеприпасов для своей артиллерийской установки.

По его словам, армия РФ оказывает сильное давление на своего противника. Он подчеркнул, что его бригада больше не может поддерживать соотечественников из пехоты, потому что ей нечем это делать.

«В орудиях у нас почти ничего не осталось...», — заявил военнослужащий.

Накануне сообщалось об утрате веры западных кредиторов в будущее Украины.