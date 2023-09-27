Командующий ЧФ рассказал об успешном выполнении задач его подчиненными

Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов заявил, что военнослужащие флота успешно выполняют свои задачи. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».

«Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войск», – заявил Соколов.

Он отметил, что с экранов телевизора не сходят подвиги военнослужащих Черноморского флота.

Ранее в интернете и преимущественно в украинских СМИ появилась информация о смерти Соколова. По информации источников, адмирал погиб во время удара по штабу ЧФ в Севастополе 22 сентября. Тогда ВСУ атаковали объект крылатыми ракетами.

По информации Министерства обороны, ПВО отразила пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести. Также в результате удара со стороны ВСУ историческое здание флота было повреждено.

Соколов был назначен командующим ЧФ 14 сентября 2022 года. В июне ему было присвоено звание адмирала. Соколов получил орден «За заслуги перед Отечеством», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», а также орден Нахимова.