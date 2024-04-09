Командующий силами НАТО в Европе Каволи: страны альянса не хотят войны с Россией

Государства-члены Североатлантического альянса не разделяют мнения о том, что находятся в состоянии войны с РФ, и они не хотели бы, чтобы события развивались в данном направлении. Соответствующее заявление сделал командующий силами НАТО в европейском регионе, генерал Кристофер Каволи в ходе своего выступления в американском Джорджтаунском университете, его слова передает информационное агентство ТАСС .

По словам военного, страны-члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с РФ в данный момент. Более того, альянс этого не хочет, добавил он. Каволи также подчеркнул, что Североатлантический альянс выполняет оборонительную роль и его целью является сдерживание подобного военного конфликта.

Он также выразил мнение, что страны НАТО выступают в поддержку Украины именно для того, чтобы сдерживать РФ. Тем не менее на уровне альянса было принято решение не занимать позицию, при которой НАТО можно было бы считать одной из сторон конфликта, заключил военный.