Комиссия Минкультуры Украины опечатала еще один корпус Киево-Печерской лавры

Комиссия Министерства культуры Украины опечатала еще один корпус заповедника Киево-Печерской лавры. Об этом в соцсетях сообщил адвокат монастыря Никита Чекман.

Накануне ведомство потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть храм.

По словам Чекмана, представители заповедника в сопровождении сотрудников полиции незаконно проникли в 70-й корпус Киево-Печерской лавры, после чего комиссия минкульта опечатала два корпуса здания, в том числе и 71-й. В одном из них, отметил Чекман, находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Украинские власти пытаются выселить из Киево-Печерской лавры монахов с марта 2023 года. Сначала заповедник, а позже и минкульт страны, в одностороннем порядке расторг договор об аренде с УПЦ. После – к монахам, которые отказываются покидать лавру, начали приходить сотрудники полиции и представители государственных комиссия. Прихожане не пускают их в помещение храма.

Усиление притеснение УПЦ на Украине обострилось после начала спецоперации. Киевские власти подозревают священнослужителей в сотрудничестве с Российской православной церковью (РПЦ) несмотря на то, что УПЦ является независимой с 2019 года.

В разных городах и населенных пунктах Украины в храмах, в которых служат священники УПЦ, проходят провокации со стороны представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), которая не признается УПЦ.

4 июля Белорусская православная церковь (БПЦ) предложила монахом, которых выгоняют из Киево-Печерской лавры, убежище в республике.