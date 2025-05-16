Комитет ГД одобрил ко второму чтению законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

Комитет по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. руб. за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Об этом говорится в решении комитета, опубликованном в базе данных ГД, передает ТАСС.

Документ предусматривает введение штрафных санкций для нарушителей. Согласно проекту закона, за продажу энергетиков детям физическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 200 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. Эти меры призваны усилить контроль за продажей напитков, считающихся неполезными для здоровья, и защитить несовершеннолетних.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, ГД намерена рассмотреть соответствующий законопроект 20 мая. Он может внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Законопроект вступит в силу сразу после официального опубликования, а не с 1 марта 2025 года, как изначально планировалось. Ответственными за реализацию законопроекта станут органы исполнительной власти субъектов РФ. Также сотрудники полиции получат полномочия реагировать на правонарушения при непосредственном обнаружении нарушений.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ одобрила закон о праве правительства определять число платных мест в вузах.