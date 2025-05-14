Госдума одобрила закон о праве правительства определять число платных мест в вузах

Депутаты Государственной думы в первом чтении проголосовали за законопроект о государственном регулировании количества платных мест в российских вузах. Об этом сообщило РИА Новости.

По новому законопроекту правительство сможет корректировать количество платных мест в высших учебных заведениях, чтобы иметь возможность влиять на подготовку кадров по дефицитным специальностям. По этому закону, власти смогут устанавливать специальные квоты на число платных мест, и вузы смогут вести набор строго в рамках определенных сверху цифр. Парламентарии в первом чтении проголосовали за принятие такого документа, который должен внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее с призывом как можно быстрее принять этот законопроект выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, рассмотрение проекта в кратчайшие сроки позволит запустить его уже в новом учебном году, вместо того, чтобы переносить на 2026 год.