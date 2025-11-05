«Коммунистическая тирания»: Американский президент бойкотирует саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил об отказе участвовать в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Американский лидер объяснил свой шаг тем, что ЮАР, по его словам, больше не подходит для проведения встреч «Большой двадцатки». Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп отказался от поездки на саммит «Группы двадцати», запланированный на ноябрь в Йоханнесбурге. Свое решение он объяснил резкой критикой в адрес Южно-Африканской Республики, заявив, что страна погрузилась в пучину коммунистической тирании и более не подходит для проведения столь значимых международных форумов.

Саммит G20 — это двухдневная встреча глав государств и правительств «Группы двадцати», которая в 2025 году впервые пройдет на африканской земле в Йоханнесбурге . Мероприятие запланировано на 21–23 ноября и пройдет под темой «Солидарность, равенство, устойчивость» . ЮАР будет председательствовать в G20 с 1 декабря 2025 года и намерена использовать этот пост, чтобы вывести в центр глобальной повестки интересы развивающихся стран, в частности вопросы изменения климата, списания долгов и справедливой торговли.

