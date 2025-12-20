«Кончай употреблять». Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разных Путиных»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале остро прокомментировала высказывание Владимира Зеленского о том, что президента России Владимира Путина можно условно разделить на нескольких лиц, выполняющих разные роли.

По словам Захаровой, украинский лидер в интервью польским СМИ представил Путина в нескольких образах: «Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое». Комментируя это высказывание, российский дипломат добавила к предложенной Зеленским концепции ироничную реплику.

«Надо было договорить: „А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: „Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело“».

Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен «козлом в огороде».