У издания Global Times вышла статья, в которой указано, что определенные круги могут получать прибыль от насилия во всем мире. К этой группе отнесли производителей вооружений, которые дислоцируются в Америке.

«Когда в любой части мира возникает военный конфликт, США всегда могут найти способ превратить его в возможность для американских торговцев оружием разбогатеть», - указали журналисты.

В статье отметили, что стоимость акций оружейных компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman резко подскочила сразу после начала ближневосточного конфликта. По этой же причине Белый дом не старается потушить очаги напряженности во всем мире. Он всегда пытается содействовать эскалации насилия, чтобы заработать на нем.