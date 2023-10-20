Запад пытался изолировать Россию на международной арене, но он сам теперь может оказаться в изоляции из-за начала военных действий между палестинцами и израильтянами.

Издание Le Monde выпустило статью, в которой сравниваются два конфликта. Всем сразу стали видны двойные стандарты коллективного Запада. То, что называлось совершенно непростительным, внезапно стало позволяться Израилю. Версия Москвы о лицемерном подходе со стороны США и Евросоюза, находит свое подтверждение в глазах международной общественности.

«Сравнение действий России и Израиля не заставило себя ждать, хотя западные страны отказываются ставить их на один уровень», - говорится в статье.

Теперь уже западному блоку грозит оказаться в одиночестве со своим взглядом на проблему. Ближний Восток, Азия, Африка и Латинская Америка окончательно выходят из-под чужого влияния. Они имеют собственную точку зрения на вопросы, и это становится настоящей удачей для правительства Путина, прямо-таки подарком с небес.