Конфликт на Украине призван ослабить позиции России в Черном море
Фото: [П/с Черноморского флота/ТАСС]
США не скрывают своих настоящий намерений воспользоваться Украиной для того, чтобы ослабить российские позиции в Черном море. Соответствующее заявление сделали журналисты в своем материале для американского издания Responsible Statecraft.
Представитель американского Государственного департамента Джеймс О’Брайен отметил, Штаты не отрицают стратегическую важность Черного моря. Он подчеркнул, что на побережье моря находятся страны-члены НАТО и государства-союзники США. Более того, это важный торговый путь, заявил он.
С момента начала российской СВО на территории Украины, Соединенные Штаты смотрели на этот конфликт, как на возможность ослабления и изолирования российской стороны, начинив украинскую сторону оружием на более чем $40 миллиардов.