США не скрывают своих настоящий намерений воспользоваться Украиной для того, чтобы ослабить российские позиции в Черном море. Соответствующее заявление сделали журналисты в своем материале для американского издания Responsible Statecraft .

Представитель американского Государственного департамента Джеймс О’Брайен отметил, Штаты не отрицают стратегическую важность Черного моря. Он подчеркнул, что на побережье моря находятся страны-члены НАТО и государства-союзники США. Более того, это важный торговый путь, заявил он.

С момента начала российской СВО на территории Украины, Соединенные Штаты смотрели на этот конфликт, как на возможность ослабления и изолирования российской стороны, начинив украинскую сторону оружием на более чем $40 миллиардов.