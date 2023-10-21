Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, и в особенности, ситуация в секторе Газа, помогла российскому президенту Владимиру Путину изобличить лицемерие коллективного Запада и ударить по нему. Соответствующее заявление сделал обозреватель Джон Тео в материале для газеты New Straits Times .

В своей статье Тео подчеркнул, что ситуации на фронтах в Газе и Западном Берегу становятся только хуже, и это гложет международное сознание. Он также указал на то, что эта тенденция начинает подрывать авторитет Запада, как силы глобального блага. В то же время, это является идеальным моментом для нанесения удара для тех, кто хочет ударить по лицемерию Запада, таких как Владимир Путин, заявил обозреватель.

Он также заявил, что не видит предпосылок к тому, что конфликт закончится скоро и позитивно. Тео считает, что ООН сейчас бессильна на фоне разногласий, и слишком увлечена внутренними делами в то время, как должна помогать в разрешении конфликта.

Обозреватель указал на то, что Штаты должны были сбалансировать поддержку Израиля и стремиться к заключению мира в регионе, но оказались слишком заняты конфликтом на Украине и попытками сдерживания Китая.