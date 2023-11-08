«Конфликт в Израиле им пользы не принесет»: почему Италия пошла наперекор США с помощью плавучего госпиталя

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь, а также разместит в Палестине полевое лечебное учреждение, сообщил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто. Учитывая позицию США, поддерживающих Израиль, выглядит данное решение как минимум провокационным.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров объяснил нам, почему Италия вдруг решила пойти наперекор Америке.

«Есть такое понятие — итальянская забастовка. Это когда работники начинают действовать в строжайшем соответствии с инструкциями, и работа встает. В Риме прекрасно понимают, что никакой пользы арабо-израильский конфликт им не принесет. Однако Италия — член НАТО, поэтому вынуждена действовать заодно с США», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Итальянцы, добавил эксперт, изящно выкрутились из сложной ситуации. Направленный в Восточное Средиземноморье корабль — это военное судно. То есть, задача присутствия ВМС выполнена, придраться не к чему.

«С другой стороны, миссия итальянцев — гуманитарная, их медики будут оказывать помощь арабам, пострадавшим от боеприпасов, которыми израильтян снабжают «старшие партнеры» Италии по НАТО. Это лишь подхлестнет антиамериканские и антинатовские настроения в стране», — подчеркнул Сипров.

Кроме того, напомнил политолог, на плавучие госпиталя распространяется действие Женевской конвенции. Атака на них считается военным преступлением. Конечно, это не гарантия безопасности, но при появлении новых участников конфликта с полноценным противокорабельным вооружением, например, Ирана, итальянцы окажутся в более выгодных условиях, чем американцы.

«Риск случайного поражения есть, но вероятность этого при нынешней степени локализации конфликта невелика. Куда выше риск того, что плавучий госпиталь станет объектом провокации. Если США решат и дальше раздувать войну на Ближнем Востоке, то для подконтрольных им исламистов это судно — приоритетная цель», — предупредил собеседник.

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