Конфликт в Израиле может отвлечь внимание от событий на Украине, считает Зеленский

В интервью телеканалу France 2 украинский лидер допустил, что израильский кризис может «отвлечь» внимание от событий на Украине. Зеленского цитируют РИА Новости.

«Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины, и это будет иметь последствия», – заявил Зеленский.

7 октября Израиль подвергся атаке со стороны сектора Газа. По территории государства было выпущено около пяти тысяч ракетных снарядов. В этот день лидеры радикального палестинского исламистского движения ХАМАС, которому принадлежит власть в Газе, сообщили о начале специальной операции против Израиля – «Буря Аль-Аксы».

Из-за нападения ХАМАС в Израиле было введено военное положение, а также объявлена мобилизация резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа, а именно по местам базирования боевиков исламистского движения.

На Украине продолжается специальная военная операция РФ, которая началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация, денацификация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.