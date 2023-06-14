Конгресс США единогласно потребовал от Москвы немедленно освободить Гершковича

За соответствующую резолюцию с призывом к российскому руководству проголосовали единодушно сенаторы палаты представителей США.

Как сообщает РИА Новости, 422 конгрессмена призвали Россию «немедленно освободить» корреспондента американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российское правосудие обвиняет в шпионаже в пользу США.

Кроме того, принятый конгрессменами документ содержит обращение к Белому дому добиваться всеми доступными способами освобождения Гершковича во время любых контактах с Москвой.

Как пишет издание Hill, на повестке у конгресса аналогичное голосование по резолюции, призывающей Москву выпустить из тюрьмы отбывающего срок гражданина США Пола Уилана.

Напомним, Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Ему предъявлены обвинения в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович собирал секретные данные о работе предприятий ВПК.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу на три месяца