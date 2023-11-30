Конгресс США готовится к импичменту Байдена

Республиканцы из палаты представителей американского конгресса могут уже в ближайшие несколько недель проголосовать по вопросу о проведении расследования в рамках процедуры импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Об этом сообщило местное издание Washington Post со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США.

Как сообщил изданию его источник, Том Эммер из партии республиканцев уже заявил однопартийцам в палате о том, что возможно предстоит им голосовать по формальному одобрению данного расследования. Источник уточнил, что заявление Эммера прозвучало за закрытыми дверями.

Отмечается также, что данное решение призвано еще сильнее надавить на Белый дом и повысить количество внимания, прикованного к импичменту, в первую очередь, от самих республиканских конгрессменов.