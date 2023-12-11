Конгресс США хочет сохранить старые истребители 5-го поколения

В американском конгрессе хотят старые истребители 5-го поколения F-22A Raptor, которые ВВС Соединенных Штатов хотят законсервировать. Об этом сообщается в законопроекте конгресса об оборонной политике, передает издание Defense News .

Сообщается, что данный закон удовлетворяет просьбу американских ВВС о списании ряда старой техники, но вновь блокирует попытку консервации более тридцати старых F-22A Raptor. Известно, что ВВС хотят списать порядка сотни различных истребителей.

Сообщается также, что конференция закона об ассигнованиях на оборону Соединенных Штатов собирается одобрить данный запрос на списание, как минимум, через полгода после отправки Конгрессу отчета со способами решения задач, возложенных на истребители. Член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман рассказал изданию, что конференция также разрешит списать ранние версии истребителей F-15.

В то же время, Конгресс планирует блокировать усилия Воздушных сил по выводу из эксплуатации истребителей F-22 Block 20. Американские военные отмечают, что данные самолеты не в состоянии выполнять задачи и используются только для обучения новых пилотов.