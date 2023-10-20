Конгресс США и в третий раз не смог избрать спикера

В США продолжается парламентский кризис. Палата представителей и в третьем раунде не смогла избрать спикера.

Кандидат от республиканского большинства Джим Джордан вновь не смог преодолеть внутрипартийный раскол и набрать необходимое количество голосов.

Конгресс остается без спикера с 3 октября, когда впервые в истории американского парламента был смещен со своего поста Кевин Маккарти. Временно обязанности спикера исполняет республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Отсутствие спикера парализует работу Конгресса, который не может принять важнейшие решения. В частности, затягивается решение вопросов о выделении помощи Израилю и Украины. Кроме того, вновь возникает угроза шатдауна – приостановки работы американского правительства.