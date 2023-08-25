Кандидаты в президенты США все глубже втягивают Соединенные Штаты в конфликт на Украине, в то время, как БРИКС уничтожает американскую экономику. Соответствующее заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях .

Недавно в Штатах прошли дебаты участников праймериз от партии республиканцев. В ходе мероприятия только один кандидат выступил против того, чтобы продолжать оказывать военную помощь Украине – Вивек Рамасвами.

В своем посте Тейлор Грин заявила, что испытывает отвращение из-за того, что все, кроме одного кандидаты в президенты, пытаются втянуть Штаты в конфликт еще сильнее.

Она считает, что никто из кандидатов не осознает, что реальной угрозой существованию Соединенных Штатов является союз БРИКС. Конгрессвумен выразила опасение, что БРИКС уничтожит американскую валюту и экономику.

В конце поста Тейлор Грин заявила, что уже «сыта по горло» внешней политикой своей страны.