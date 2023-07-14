Конгресс США отказался запрещать поставки кассетных боеприпасов на Украину

Член Республиканской партии Маргарет Тейлор-Грин выступала с поправкой, по которой такие боеприпасы нельзя будет поставлять Киеву из Соединенных Штатов. Члены Палаты представителей не поддержали ее предложение.

За такую поправку проголосовало только 147 конгрессменов. В то же время 276 законодателей выступили против нее. Об этом рассказало ТАСС. Точно так же они решительно высказались за дальнейшее субсидирование целого ряда стран, которые входят в блок НАТО.

Уоррен Дэвидсон, еще один республиканец, выступал с предложением прекратить выдачу субсидий тем государствам, которые направляют в бюджет Северо-Атлантического альянса менее 2% от своего ВВП. На общем голосовании конгрессмены отвергли его идею.