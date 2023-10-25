Конгресс США с четвертой попытки избрал спикера

Республиканец Майк Джонсон стал спикером палаты представителей США.

Конгресс избрал своего руководителя с четвертой попытки. Республиканец Джим Джордан проиграл три раунда выборов, еще несколько кандидатов взяли самоотвод, понимая отсутствие перспектив избрания. В течение трех недель законодательный орган США не мог функционировать полноценно.

51-летний Джонсон представляет в Конгрессе штат Луизиана. Он считается сторонником бывшего президента Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что Джонсон в случае избрания будет «фантастическим» спикером.

Джонсон исповедует традиционные для республиканца ценности – он выступает против абортов и не поддерживает ЛГБТ-сообщество. Также новый спикер выступает против предоставления военной и финансовой помощи Украине. Он утверждает, что средства необходимы для решения внутренних проблем США, таких как безопасность границ и экономика.