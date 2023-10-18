Конгресс США со второй попытки не сумел избрать спикера

Главный кандидат на должность спикера Конгресса США от Республиканской партии Джим Джордан не сумел набрать необходимое количество голосов во втором раунде голосования.

В среду Джордан набрал 199 голосов, тогда как в первом раунде за него проголосовали 200 человек.

Лидер демократического меньшинства Хами Джеффрис получил 212 голосов, как и накануне. Для избрания необходимо было набрать не менее 217 голосов конгрессменов.

Без спикера палата представителей не может принимать решения. В частности, подвисают вопросы о предоставлении помощи Украине и Израилю. Кроме того, вновь нависает угроза шатдауна – приостановки работы правительства США.