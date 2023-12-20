Конгрессмен из США назвал решение суда по Трампу последними днями страны

Политик считает, что запрет экс-президенту участвовать в праймериз в отдельно взятом штате выглядит очень порочно и совершенно не по-американски.

Верховный суд Колорадо вынес постановление, по которому Дональду Трампу запрещено принимать участие в праймериз, который будет определять кандидата в главы Белого дома от республиканцев. При этом суд сослался на 14-ю поправку к конституции, по которой тем, кто участвовал в мятеже против США, запрещаются подобные действия. Республиканец Ронни Джексон, конгрессмен от штата Техас, возмутился этим решением.

«Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски!» - заявил он.

Свою точку зрения он изложил в социальной сети. Джексон добавил, что именно так происходит фальсификация выборов со стороны противников Трампа. Он выразил уверенность, что экс-президент со временем вернется в свое кресло.