Конгрессмен Смит предостерег Зеленского от поездки в Москву

Американский конгрессмен Адам Смит, представляющий Палату представителей, настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отклонить возможное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Москву. Об этом сообщило издание The Hill.

«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — заявил Смит.

По мнению конгрессмена, переговоры между Путиным и Зеленским должны проходить на нейтральной территории. Смит подчеркнул, что предложение о встрече в российской столице он считает «несерьезным».

Ранее в России оценили ответ Зеленского на приглашение Путина в Москву.