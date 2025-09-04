В России оценили ответ Зеленского на приглашение Путина в Москву

Зеленский, выдвигая условия для встречи с Путиным, пытается самоутвердиться. Об этом Член СПЧ при президенте РФ написала в своем телеграм-канале.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова прокомментировала недавний обмен заявлениями между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российский лидер предложил президенту Украины встретиться в Москве. На это Зеленский ответил, что если Россия не хочет встречи, то пусть приглашает его в столицу.

Ахмедова считает, что он пытается использовать ситуацию для повышения своего авторитета на международной арене. По ее мнению, это выглядит как попытка самоутверждения, а не как реальное стремление к урегулированию конфликта и спасению страны. Ахмедова также подчеркнула, что помимо этого Зеленский еще и нелегитимен.

