Конгрессмены США намерены провести расследование в отношении Маска из-за обезьян

По данным источника, группа конгрессменов уже обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Они предполагают, что американский бизнесмен связан с мошенничеством. По информации издания, Маска подозревают в том, что он ввел в заблуждение инвесторов компании Neuralink. Инцидент связывают с обезьянами, которые использовались в качестве подопытных при исследовании мозговых чипов.

В своем письме американские конгрессмены утверждают, что в сентябре Маск сделал ложные заявления в своем аккаунте в X относительно 12 подопытных приматов, в отношении которых проводилось тестирование в период с 2018 по 2002 годы. Утверждается, что бизнесмен не назвал ужасающие подробности смерти обезьян в процессе исследования, а именно – установки мозговых имплантов.

Конгрессмены настаивают на том, чтобы руководитель SEC Гэри Генслер провел расследование по факту потенциальных нарушений со стороны Маска. Утверждается, что бизнесмен замолчал некоторые аспекты проводимых за два года расследований для защиты собственных интересов перед инвесторами.

Маск создал стартап Neuralink летом 2016 года. Его цель заключается в разработке чипов, которые в будущем могли бы вживляться в человеческий мозг. Бизнесмен утверждал, что такие меры позволят в перспективе стать человек кибергом, который сможет противостоять искусственному интеллекту. Кроме того, нейроинтерфейсы по задумке Маска, могли бы позволять людям напрямую управлять компьютерами с помощью силы мысли.

В мае 2023 года Neuralink сообщила, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Министерства здравоохранения США выдало компании разрешение на проведение испытаний на людях.