Конгрессвумен Грин назвала финансирование Украины пощечиной американцам

Американское правительство должно заниматься решением внутренних проблем, а не помощью далекой Украине, заявила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Она назвала конфликт на Украине проигранным и напомнила, что Украина не является пятьдесят первым штатом США.

Грин считает, что включение в одну повестку вопроса безопасности границ США и помощи Украины будет «пощечиной американцам».

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон не исключил принятия решения о помощи Украине до Рождества. При этом он уточнил, что прежде необходимо проработать вопрос о миграционной политике в самих США.