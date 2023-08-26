Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс Соединенных Штатов как можно скорее инициировать расследование в деле об импичменте президента страны Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Байдена к коррупции и его увольнению. Соответствующее заявление она сделала в своих социальных сетях. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В своем посте Грин заявила о необходимости расследования по делу об импичменте в сентябре. Конгрессвумен считает, что Палата представителей должна одобрить начало расследование, которое в результате может привести к «увольнению» Байдена.

Накануне Шокин заявил о причастности Байдена в причастности к коррупции и к его увольнению на американском телевидении.