Конгрессвумен Грин призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин предложила властям бороться с растущим уровнем преступности, а не с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Она прибыла к тюрьме округа Фултон, куда должен прибыть и Трамп для сдачи властям после обвинений в деле о попытке повлиять на результаты президентских выборов с помощью рэкета.

Там же Грин дала комментарий местным СМИ о происходящей ситуации. Она отметила, что округ находится в верху списка по уровню преступности в Штатах, и указала, что окружной прокурор занят преследованием Трампа вместо борьбы с высочайшим уровнем преступности.

Согласно данным сервиса Neighborhood Scout, Южный Фултон опаснее остальных населенных пунктов в Джорджии более, чем на 80%.