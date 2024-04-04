По словам Грин, Центральное разведывательное управление США уже довольно продолжительное время активно присутствует на Украине.Мало того, как подчеркнула политик, ЦРУ напрямую руководит действиями Киева в отношении Москвы.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин.

Конгрессвумен также добавила, что такими своими преступными действиями, помогая киевскому режиму, США приближают третью мировую войну.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.