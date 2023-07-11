Конгрессвумен Грин внесла поправки о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла в проект оборонного бюджета страны на 2024 год новые поправки, согласно которым, США выйдет из НАТО и перестать помогать Украине. О новых поправках Грин сообщила подписчикам в своих социальных сетях.

В опубликованном посте Грин сообщила, что всего ей было внесено 6 поправок. По ее словам, они запрещают поставку оружия и ресурсов на Украину и предписывают шаги для выхода США из Североатлантического Альянса.

Она уточнила, что поставки будут запрещены вплоть до момента, «пока не будет достигнуто дипломатическое решение».

Одна из этих поправок отдельно запрещает поставки F-16 и дальнобойных ракет Украине.

Ранее Грин заявляла, что принятие решения о поставке кассетных боеприпасов Украине могут плохо кончиться для США.