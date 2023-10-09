Конгрессвумен предрекла Штатам участь Израиля

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что с США может случиться то же самое, что происходит сейчас с Израилем. Такая опасность возникает на фоне провальной миграционной политики президента Штатов Джо Байдена. Соответствующее заявление Грин сделала в своих соцсетях .

В своем посте конгрессвумен поделилась опасениями, что ее страна может разделить участь Израиля. По ее мнению, произойти это может из-за того, что на территорию Соединенных Штатов уже «вторглись» представители из более чем 160 государств.

Грин заявила, что масштаб незаконной миграции в Америке достиг таких масштабов, что администрация лидера страны уже не успевает на действовать в ответ. Конгрессвумен подчеркнула, что этот факт должен быть «тревожным звонком».