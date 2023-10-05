Конгрессвумен призвала Штаты прекратить подпитывать украинский конфликт

Американский конгресс должен перестать подпитывать конфликт на территории Украины. Соответствующее заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях .

После встречи с гражданами, выступившими на акции протеста против помощи Киеву, она сообщила в соцсетях о том, что несмотря на расхождения во мнениях среди конгрессменов, американский конгресс обязан прекратить подпитывание конфликта.

По словам Грин, мир и свобода слова не должны являться «партийным вопросом», а военные действия на территории Украины должны прекратиться.

4 октября американская полиция арестовала более 10 человек в ходе акции протеста против помощи Киеву от Конгресса Соединенных Штатов. Уточняется, что протестующие собрались у Капитолия и требовали прекратить финансирование украинского правительства и приступить к мирным переговорам.