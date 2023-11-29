Константинов назвал, на какую сумму нанес ущерб Крыму ураган

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, какой ущерб нанес обрушившийся 26 ноября на полуостров ураган. Его слова приводят РИА Новости .

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», – сказали Константинов.

Глава крымского парламента добавил, что подсчет ущерба еще продолжается.

Накануне министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что, по предварительным подсчетам, ущерб от шторма, обрушившегося на полуостров, оценивается в 500 млн рублей. Он отметил, что эта сумма может вырасти в два раза.

В воскресенье, 26 ноября, по Крыму и Севастополю прошелся один из мощнейших ураганов за всю историю полуострова. В разных городах были повалены деревья и рекламные щиты, оборваны провода и повреждены здания. Кроме того, в некоторых городах и поселках жители остались без света и связи.

По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, один человек в результате шторма погиб. Мужчина вышел посмотреть на разбушевавшееся море в поселке под Судаком и скончался.

Кроме Крыма, стихия затронула Краснодарский край и Дальний Восток. Обо всех чрезвычайных происшествиях, как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, был проинформирован Владимир Путин.