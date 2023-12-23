Константинов: общий ущерб Крыму от украинской водной блокады — 6 трлн рублей

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим обязательно ответит за водную блокаду, устроенную националистами после переворота в Киеве жителям полуострова.

В эфире телеканала «Крым 24» Константинов сообщил, что, суммарно, ущерб республике и ее жителям от устроенной Украиной водной блокады составляет порядка 6 трлн рублей. Общественная палата уже подала соответствующий иск.

«Общественная палата республики в своем иске требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере 3 триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей», — уточнил глава крымского парламента.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.