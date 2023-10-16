Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президенту Зурабишвили
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Конституционный суд Грузии признал нарушением закона зарубежные визиты президента Саломе Зурабишвили без ведома правительства страны.
Иск в КС подавала правящая партия «Грузинская мечта». Теперь партия имеет право инициировать в парламенте импичмент Зурабишвили.
При этом председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе признал, что вероятность исполнения импичмента президенту невелика. По его подсчетам, инициатива может набрать в парламенте порядка 80 голосов при необходимых для импичмента 100.
Однако процедура все равно будет запущена, так как нельзя закрывать глаза на нарушения Конституции, считает Кобахидзе.