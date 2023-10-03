Конституционный суд Молдавии разрешил участвовать в выборах членам партии «Шор»

Конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам оппозиционной партии «Шор».

В июне КС республики признал партию «Шор» неконституционной. После этого парламент внес поправку в Избирательный кодекс, лишающий членов запрещенных партий участвовать в выборах.

На прошлой неделе конституционный суд эту поправку приостановил, а сегодня окончательно отменил запрет. Заседание КС прошло на фоне митинга оппозиционных сил.

Ранее спикер парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что власти не допустят участия «Шор» в местных выборах, даже если КС признает за оппозиционерами такое право.