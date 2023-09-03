Контрнаступление ВСУ близится к концу

Контрнаступление украинских ВС скоро закончится из-за смены времени года, слишком крепкой обороны ВС РФ и больших потерь западной техники. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Роман Насонов, его слова передает издание Ura.ru .

Эксперт сообщил, что контрнаступлению также мешает слишком маленькая численность украинских ВФ. Но он уточнил, что этот фактор еще может измениться, если Североатлантический альянс предпримет «свои действия».

Насонов считает, что летние боевые действия закончились для украинской стороны на том, что не состоялись и не удались. В качестве причины для этого, он назвал оперативное и стратегическое преимущество российских ВС перед вражескими.

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что всем, кто критикует контрнаступление ВСУ, стоит замолчать и самим принять участие в боевых действиях. По заявлению Кулебы, критика темпов наступления – плевок в лицо каждому украинскому солдату.