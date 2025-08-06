Президента Украины Владимира Зеленского могут казнить. Такой вариант развития событий возможен, если на Украине произойдет военный переворот, заявил в интервью NEWS.ru координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, если переворот на Украине будет инспирирован Западом, то Зеленского ждет казнь. В таком случае предсказать, как будет развиваться ситуация, невозможно.

Эксперты уже не раз пытались предсказать судьбу Зеленского. Так, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян считает, что Зеленский «попадет в тюремную больничку или сторчится сам».

Ранее сообщалось о том, что Трамп больше не считает Зеленского равным партнером.