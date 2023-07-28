Корабли РФ и КНР начали совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР приступили к выполнению совместного патрулирования в водах Тихого океана. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную отделом информационного обеспечения ТОФ.

Там сообщили, что корабли и экипажи уже преступили к выполнению установленных задач. Отряд сформировался после отправления из вод Владивостока. Сообщается, что в корабли уже движутся по согласованному заранее пути.

Во флоте также сообщили, что задачей этого мероприятия является укрепление сотрудничества между сторонами и поддержание мира на территории тихоокеанского региона. Корабли будут следить за территорией и осуществлять охрану объектов экономической деятельности обеих сторон.

Сообщается, что в этом плавании моряки будут отрабатывать выполнение скоординированных действий, таких как: плавание в нескольких строях, организация обороны, восполнение запасов кораблей, и т.д. Экипажи также успеют повзаимодействовать с авиацией ТОФ и НОАК, рассказали во флоте.