Кореевед Асмолов пояснил смысл истерики Запада по поводу дружбы Москвы и Пхеньяна

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин в ходе встречи на космодроме «Восточный» обсудили двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и за его пределами. Кореевед Константин Асмолов рассказал подробности о сферах сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, важными аспектами являются гуманитарная область, культурный и научный обмен, а также предложение запуска спутников корейцами на отечественных ракетах-носителях.

Эксперт добавил, что истерика Запада по поводу сотрудничества России и Северной Кореи оттеняет реальное военное взаимодействие между США, Японией и Южной Кореей.