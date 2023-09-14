Кореевед Асмолов пояснил смысл истерики Запада по поводу дружбы Москвы и Пхеньяна
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин в ходе встречи на космодроме «Восточный» обсудили двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и за его пределами. Кореевед Константин Асмолов рассказал подробности о сферах сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, важными аспектами являются гуманитарная область, культурный и научный обмен, а также предложение запуска спутников корейцами на отечественных ракетах-носителях.
Эксперт добавил, что истерика Запада по поводу сотрудничества России и Северной Кореи оттеняет реальное военное взаимодействие между США, Японией и Южной Кореей.